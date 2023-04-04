Случится это более чем через два года

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На протяжении двух лет Apple использовала панели LTPO только в наиболее дорогостоящих аппаратах iPhone. Ранее появлялась информация, что так будет и в этом году в линейке iPhone 15. Однако, в будущем подобные панели получат и более дешёвые модели iPhone. Это может произойти в серии iPhone 17.

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В этом году Apple оставит ProMotion только в аппаратах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг утверждает, что через два года это изменится и технология LTPO доберётся до более доступных по цене предложений. Подобный экран повышает продолжительность автономной работы и приносит повышенную частоту обновления.

В настоящее время панель LTPO является дорогостоящим компонентом и используется в MacBook Pro, iPad Pro и iPhone Pro. Не исключено, что если она будет во всех аппаратах iPhone, самые дешёвые модели могут подорожать.

Возможно, в разных аппаратах могут применяться разные панели LTPO. Разница может заключаться в разрешении, частоте дискретизации касания, точности цветопередачи. Apple может решить сэкономить и выбрать панели LTPO со сниженными характеристиками, лишь бы получить высокую частоту обновления.

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При этом даже через два года наверняка модели Pro по-прежнему будут получать наиболее быстрые процессоры и дополнительные камеры, считает wccftech.