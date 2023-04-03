Это толкает акции Apple вверх.

Первый квартал едва завершился, а эксперты Wedbush Securities уже спешат заявить, что перебои с поставками старших моделей семейства iPhone 14 в четвёртом квартале прошлого года сформировали достаточно высокий отложенный спрос, в результате чего объёмы продаж смартфонов этой марки в Китае росли до марта включительно.

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Источник изображения: Apple

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За последние 15 месяцев аудитория пользователей iPhone выросла на 100 млн человек, что позволяет компании рассчитывать на увеличение своих доходов от реализации услуг и программного обеспечения. Сам по себе сегменту услуг в бизнесе Apple, по оценке экспертов, тянет на $1,2-1,3 трлн капитализации, в значительной части оставаясь недооценённым рынком. Данный фактор способен и далее толкать курс акций Apple вверх, хотя с начала года они уже подорожали на 27%. Эти ценные бумаги при сохранении положительной динамики курса способны покорить новый исторический уровень.