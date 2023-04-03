Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале спрос на iPhone оставался высоким
Это толкает акции Apple вверх.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Первый квартал едва завершился, а эксперты Wedbush Securities уже спешат заявить, что перебои с поставками старших моделей семейства iPhone 14 в четвёртом квартале прошлого года сформировали достаточно высокий отложенный спрос, в результате чего объёмы продаж смартфонов этой марки в Китае росли до марта включительно.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

За последние 15 месяцев аудитория пользователей iPhone выросла на 100 млн человек, что позволяет компании рассчитывать на увеличение своих доходов от реализации услуг и программного обеспечения. Сам по себе сегменту услуг в бизнесе Apple, по оценке экспертов, тянет на $1,2-1,3 трлн капитализации, в значительной части оставаясь недооценённым рынком. Данный фактор способен и далее толкать курс акций Apple вверх, хотя с начала года они уже подорожали на 27%. Эти ценные бумаги при сохранении положительной динамики курса способны покорить новый исторический уровень.

#аналитика #apple #китай #акции #apple iphone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К концу следующего года электромобили XPeng смогут автоматически перемещаться в большинстве городов Китая
Tesla увеличила объёмы поставок электромобилей на 36% до 422 875 штук
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
45
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
76
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
68
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Последний Суперкулер - король может быть только один
42
Вспоминаем, как Microsoft шутила на первое апреля и разбираемся почему компания перестала это делать
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
10
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
6
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
14
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
1

Сейчас обсуждают

ZOSY
14:59
по-моему можно иметь и то и другое, а не отказываться от чего-то
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
Xmast
14:58
Ты знаешь у меня наверно лет 10 комп на дистанции. Начиналось с того что креслом заморачивался. Чтобы полулежачее было. А когда взял телик 55 - просто клаву блютуз с мышью взял. На сегодня я и включит...
Апгрейды 1995-2015 и мои ощущения от них
Bernigan
14:57
Ага, производительность моделей стала выше, потому и цены стали выше, логично!? Так что они все ноют мне непонятно, почему они считают что им кто то должен, сместите взгляд на карту пониже, и вот оно,...
GeForce RTX 4070 разочаровала ещё до начала продаж – высокая цена и скромные 25% от GeForce RTX 3070
eai
14:56
Дебил, он производит больше гибридов и электромобилей вместе взятых. То есть в целом машин BYD проивзодит больше, но электромобилей он никогда не делал больше чем тесла. Но дебилам которые не различаю...
В этом году BYD настроена догнать Tesla по количеству выпускаемых электромобилей
GumanoidT
14:50
Смотрю F1 c 1993-его года, но новости по этой теме ну точно не на оверклокерсах публиковать. Уже сайт давно переименовывать надо.
Гоночные итоги уик-энда, 1-2 апреля.
Евгений Пономарев
14:50
После слов - "Собрав недорогой и компактный компьютер на основе Ryzen 5 1600 и бюджетной материнской платы без радиаторов на системе питания я столкнулся с ее перегревом." - я не стал дальше читать, п...
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
Вячеслав Безруков
14:48
Маркетолог написал?)
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
Георгий Шаронов
14:45
А разве воспрещается на мониторе с 4к разрешением играть в игры с 1080 на тех же ультра настройках, а в системе в ворде, в браузере и других программах пользоваться всеми преимуществами повышенного ра...
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
Роман Ефимочкин
14:45
Есть такие "замечательные" личности.
Из-под крышки вытек припой — загадочный случай выхода из строя AMD Ryzen 9 7900X
Xmast
14:43
Для меня в наушниках куда лучше. С музыкальной точки. Если о других - тоже одни плюсы. Никому не нужен дорогой саунд. Чтобы что вместе музыку слушать? ))) Кино? В наше время так редко выпускают нормал...
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем