Также будет использоваться одна кнопка громкости вместо двух

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Неоднократно сообщалось, что Apple в смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в этом году может поменять физические кнопки на твердотельные. На форуме MacRumors появилась информация, согласно которой в настройках будет переключатель чувствительности этих твердотельных кнопок. Это может помочь усилить чувствительность, если аппарат используется в чехле или в перчатках.

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Твердотельные кнопки ожидаются только в моделях iPhone 15 Pro. Они будут работать с чипом с очень низким энергопотреблением, что позволит им функционировать, даже когда смартфон разряжен или выключен. Чип будет фиксировать взаимодействие пользователя с кнопками и выдавать обратную связь Taptic Engine.

Вместо выключателя звука в этом году будет установлена новая программируемая кнопка. С её помощью можно будет включать фонарик, режим пониженного энергопотребления, блокировать смену ориентации экрана и т.д.

Вышеназванный чип с низким энергопотреблением также будет работать с NFC, Bluetooth LE и UW. Это позволит применять данные технологии, включая бесконтактные платежи, с выключенным смартфоном. Также на iPhone 15 Pro ждут единую кнопку изменения громкости вместо двух отдельных.

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Анонс аппаратов ожидается в сентябре, пишет Gizmochina.