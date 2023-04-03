Отечественные компании рассматривают другие варианты

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Перспективы создания российской операционной системы для смартфонов и планшетов могут оказаться под вопросом из-за юридических тонкостей. «Ростелеком» считает, что разработка системы на основе Android имеет значительные риски и вероятность санкций со стороны США.

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Издание «Коммерсант» пишет, что на недавнем совещании с участием представителей Яндекса, Ростелеком, Сбера и других, обсуждалась разработка мобильной ОС. В частности речь шла о правовых проблемах создания системы на основе Android Open Source Project (AOSP). Обычно в таких случаях происходит подписание лицензионного соглашения с указанными правовыми обязательствами.

«Ростелеком» уже занимается разработкой системы «Аврора». Компания проконсультировалась с юристами в США и узнала, что существуют правовые риски при разработке российской версии Android и приложений. В «Сбере» уверены, что проблем не будет, другие компании пока воздерживаются от комментариев.

Вопрос о создании мобильной ОС без зависимости от иностранных разработчиков был поднят в конце 2022 года. VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» обсуждали создание мобильной системы на основе AOSP. При этом «Ростелеком» работает и над собственной системой.

К тому же только AOSP может быть недостаточно, поскольку нужны комплекты средств разработки. Их предоставляет Google, с которой нужно заключать лицензионное соглашение, что несёт с собой некоторые правовые ограничения. Если нарушить условия соглашения, компании могут стать жертвами административного, гражданско-правового и уголовного преследования.

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В результате рассматриваются другие варианты. В частности, речь идёт о создании универсальной платформы, способной работать как с AOSP, так и с «Авророй». На это может уйти 2-3 года и 15 млрд руб.