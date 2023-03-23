Старт продаж случился в октябре 2021-го, если что.

Смартфоны отечественного производителя «Смартэкосистема», который входит в периметр «Ростеха», под названием AYYA T1 не пользуются спросом. С момента старта продаж в розничных сетях в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств, что составляет всего лишь 18 % от общего объёма поставок с китайских заводов, где ведётся сборка данных аппаратов.

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Информацию о слабых продажах смартфонов AYYA T1 обнародовало издание «Ведомости» со ссылкой на два источника, имеющих отношение к разным ритейлерам. Сам аппарат получил неофициальное название «трастфон» за возможность блокировать камеру и микрофон. Издание «Известия» уточняет, что с октября 2021 года в Россию привезли всего около 5000 смартфонов AYYA, а у же в марте текущего года цены на аппараты были снижены.

AYYA T1 работает на базе российской ОС «Аврора», он оснащён чипсетом MediaTek Helio P70, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт накопителя с возможностью расширения за счёт карт памяти.

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Изначально модель позиционировалась в качестве замены обычным смартфонам для государственных организаций и подобных им структур. Сейчас данный гаджет можно купить лишь в некоторых магазинах и его цена не превышает 10 тысяч рублей, тогда как на популярных маркетплейсах ещё пытаются продать по ценам вплоть до 20 тысяч рублей.