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Запакованный iPhone 1-го поколения продали на аукционе за $40 000 – дороже нового автомобиля
Торги длились 12 часов подряд.
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Оригинальный iPhone первого поколения имеет значительную ценность в истории мобильных телефонов, и люди, обладающие им в заводской упаковке, могут выручить на нём целое состояние, если решат продать его, о чем свидетельствует недавний аукцион. За последние несколько месяцев на аукционах было выставлено несколько оригинальных iPhone по абсурдно высоким ценам. Результат последних торгов свидетельствует о том, что эта тенденция не ослабевает.

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Уникальный iPhone с тонкой красной прямоугольной наклейкой с логотипом Apple и надписью "Lucky You" был продан за ошеломляющие $40 320 на аукционе Wright Auctions после 12 часов напряженных торгов. По словам читателя AppleInsider, который утверждает, что работал в магазине Apple во время запуска первых iPhone, наклейка была дополнительной опцией подарочной коробки для первого праздничного сезона, что делает эту версию iPhone ещё более редким и интересным вариантом.

Хотя iPhone "Lucky You" не так ценен, как недавно выставленный на аукцион оригинальный iPhone, за который было выручено более $60 000, он все же принес существенную сумму денег, особенно учитывая, что смартфон был не в идеальном состоянии. 

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Поскольку таких аукционов становится все больше, похоже, что появляются все более ценные версии iPhone и других продуктов Apple. Люди видят, что смартфоны продаются гораздо дороже, чем их автомобили, что побуждает их искать старую технику в своих шкафах.

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#iphone #аукционы
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