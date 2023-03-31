Гаджет обещают уже несколько лет.

Источники сообщают, что в Apple надеются на старт продаж станции беспроводной зарядки. Гаджет был анонсирован еще несколько лет назад, однако в широкое потребление так и не вошел в связи с техническими неполадками устройства.

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6 лет назад компания представила инновацию – iPhone X, ставший флагманом и определивший вектор развития дизайна Apple на несколько лет вперед. Вместе с телефоном был презентован новый гаджет – станция беспроводной зарядки. Было заявлено, что устройство имеет возможность заряжать сразу несколько устройств – в том числе и Apple Watch и AirPods. Станция устроена таким образом, что зарядка будет идти в любом месте размещения.

Станция должна была выйти на рынок в 2018 году. Однако этого не состоялась, а дата релиза постоянно переносилась, несмотря на активную работу – об этом говорят файлы, обнаруженные в программном коде Apple. Тем не менее, в 2019 году руководящие лица компании и вовсе заявили об отказе от дальнейшей разработки проекта и его выпуска, ссылаясь на «несоответствие продукта стандартам качества Apple».

Считается, что проблема AirPower – чрезмерное нагревание устройства: оно сделано так, что катушки с током были расположены по всей площади гаджета, перекрывая друг друга. Впрочем, Apple никогда не говорит, почему именно компания закрывает свои проекты, и данный случай – не исключение.

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Стоит отметить, что компания может запустить производство устройств беспроводной зарядки, если ошибки и недочеты будут исправлены. Более того, конкуренты Apple уже представили подобные устройства на рынке – и без проблем с перегревом.