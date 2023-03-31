Компания Abxylute является новичком на рынке видеоигр и зайти на него она решила с портативной игровой консолью на Android. Модель Abxylute Handheld способна работать с сервисами потоковой трансляции игр вроде Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Steam Link.
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Устройство обладает экраном IPS размером 7 дюйма с разрешением 1080p. Соотношение сторон составляет 16:9, частота 60 Гц, максимальная яркость 450 нит. Доступны настраиваемые джойстики и триггеры с эффектом Холла, ёмкость аккумулятора составляет 19 Вт*ч (5200 мАч), чего должно хватить на 8 часов трансляций. Весит консоль 430 г и работает на процессоре MediaTek MT8365.
Приобрести новинку можно на Kickstarter в чёрном и белом цветовых вариантах. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, хранилище 32 ГБ. Стоит это предложение $189. За вдвое увеличенный объём хранилища придётся заплатить на $10 больше. Это цены для первых покупателей, которые вырастут до $209 и $219. В комплект поставки входит защитная плёнка на экран и чехол. Продажи начнутся уже в мае, пишет Gizmochina.