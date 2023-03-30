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Представлен смартфон Oppo A1x на Dimensity 700
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В Китае состоялся анонс бюджетного смартфона Oppo A1x, который, несмотря на скромную стоимость, предлагает поддержку стандарта связи 5G. Стоит он около $220, но по функциональности не может конкурировать с представителями брендов Redmi и Realme.

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A1x обладает плоской рамкой и задними камерами в отдельных круглых модулях. Доступны чёрный и синие цвета.

Используется панель LCD размером 6,56 дюйма с разрешением 1612 x 720 пикселей и вырезом для камеры. Частота обновления экрана достигает 90 Гц, максимальная яркость 60 нит. Имеется поддержка 100% цветового диапазона sRGB.

Аппарат Oppo работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 700 с оперативной памятью типа LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Поверх позапрошлогодней системы Android 12 установлена программная оболочка ColorOS 12.

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Основная задняя камера обладает разрешением 13 Мп, сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Имеется поддержка отсека для карт памяти, разъёма для наушников, разъёма USB Type-C и сканер отпечатков пальцев сбоку. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч при мощности зарядки 10 Вт. Доступны конфигурации с объёмом оперативной памяти 6 ГБ и 8 ГБ при объёме хранилища 128 ГБ, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #oppo
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