Аппарат без затей для китайских покупателей

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080

4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080

В Китае состоялся анонс бюджетного смартфона Oppo A1x, который, несмотря на скромную стоимость, предлагает поддержку стандарта связи 5G. Стоит он около $220, но по функциональности не может конкурировать с представителями брендов Redmi и Realme.

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A1x обладает плоской рамкой и задними камерами в отдельных круглых модулях. Доступны чёрный и синие цвета.

Используется панель LCD размером 6,56 дюйма с разрешением 1612 x 720 пикселей и вырезом для камеры. Частота обновления экрана достигает 90 Гц, максимальная яркость 60 нит. Имеется поддержка 100% цветового диапазона sRGB.

Аппарат Oppo работает на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 700 с оперативной памятью типа LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Поверх позапрошлогодней системы Android 12 установлена программная оболочка ColorOS 12.

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Основная задняя камера обладает разрешением 13 Мп, сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. Имеется поддержка отсека для карт памяти, разъёма для наушников, разъёма USB Type-C и сканер отпечатков пальцев сбоку. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч при мощности зарядки 10 Вт. Доступны конфигурации с объёмом оперативной памяти 6 ГБ и 8 ГБ при объёме хранилища 128 ГБ, пишет Gizmochina.