Мобильный процессор Snapdragon 8cx Gen 4 для ноутбуков будет представлен ещё нескоро, однако сведений о нём становится с каждым днём всё больше. Он может стать первым чипом Qualcomm с кастомными ядрами Oryon. Его уже успели протестировать в бенчмарках и результаты одноядерного и многоядерного тестирования не впечатлили. Правда, речь идёт об инженерном образце.
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В бенчмарке Geekbench процессор фигурирует под кодовым именем Hamoa. На скриншоте можно увидеть надпись Power Plan, что может означать возможности регулировать соотношение производительности и энергопотребления для повышения продолжительности работы. Подобные планы энергопотребления обычно есть на компьютерах и ноутбуках под управлением Windows. В данном случае инженерный образец тестировался как раз на Windows 11 и работал на плане «Сбалансированный».
Бенчмарк показал восемь производительных вычислительных ядер и четыре экономичных. На изображении можно увидеть частоту 2,38 ГГц, хотя у экономичных ядер она может достигать 2,5 ГГц.
Чип способен поддерживать 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5, в данном случае объём составил 16 ГБ. Пока его производительность уступала даже Snapdragon 8cx Gen 3, сообщает wccftech.