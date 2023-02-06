Этот конкурент Apple M2 будет выпускаться на техпроцессе 4 нм

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Компания Qualcomm готовит очередной процессор Snapdragon 8cx Gen 4 для ноутбуков, способный стать конкурентом для Apple M2. Первый образец чипа работает на частоте 3 ГГц.

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Пока неизвестно, получит ли Snapdragon 8cx Gen 4 специальные вычислительные ядра Oryon. Процессор должен быть 12-ядерный: 8 ядер будут производительными и 4 энергоэффективными.

Ранее появлялась утечка спецификаций, в которой говорилось о частоте производительных ядер в 3,4 ГГц, а экономичных 2,5 ГГц. Быть может, Qualcomm снизила частоты для тестирования на тонких и лёгких ноутбуках.

Если тесты пройдут удачно, могут появиться версии процессора на более высоких тактовых частотах. Чип производится на техпроцессе TSMC 4 нм, но неизвестно, N4 это или другой вариант. Qualcomm выпустит процессор позже обычного. Быть может, причина кроется в ожидании более совершенного техпроцесса, чтобы лучше противостоять Apple.

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TSMC ещё в прошлом году сообщила о массовом производстве чипов на техпроцессе 3 нм. Однако, из-за высокой стоимости пластин Qualcomm может не воспользоваться этим техпроцессом, пишет WCCFTech.