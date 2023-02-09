Партнёры компании Qualcomm могут считать, что процессору Snapdragon 8cx Gen 3 не хватает производительности. К счастью, уже на подходе модель Snapdragon 8cx Gen 4, которая может применяться в составе 10-дюймовых планшетов. Это может сделать их более конкурентоспособными по сравнению с Apple iPad, которые занимают почти половину рынка планшетов.
реклама
Qualcomm ведёт тестирование уже с ноября. Кроме 10-дюймовых планшетов, чип может быть задействован в 13-дюймовых ноутбуках.
Это означает, что на нём могут работать устройства на Android и Windows, не испытывая нехватки производительности. С Android будет проще, а вот интеграция с Windows всегда была слабой стороной сотрудничества Microsoft и Qualcomm. Отсутствие поддержки множества приложений и низкая производительность не позволили мобильным компьютерам на Snapdragon стать популярными.
Apple тем временем обновила старые процессоры и использует их в недорогих iPad, повышая спрос со стороны покупателей. Предположительно, ранний образец Snapdragon 8cx Gen 4 производится на техпроцессе TSMC 4 нм и работает на частоте 3 ГГц. Это не слишком много, чтобы чип нагревался в планшетах. Snapdragon 8cx Gen 4 может содержать 12 ядер, из них 8 мощных и 4 экономичных.
Также здесь есть 5G, Wi-Fi 7, поддержка внешних графических процессоров и многое другое, что должно заставить производителей выпускать продукты на этом процессоре, пишет WCCFTech.