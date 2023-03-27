Аппарат на Snapdragon 8 Gen 2 набрал 1318092 балла

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ранее появлялась неофициальная информация, согласно которой компания Vivo работает над новым гибким смартфоном под названием Vivo X Fold 2 на смену прежней модели Vivo X Fold. Его ждут до конца нынешнего полугодия и уже известны некоторые характеристики. С производительностью устройства позволяет познакомиться его появление в бенчмарке AnTuTu.

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Аппарат с модельным номером PD2266 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. У него 12 ГБ памяти и объём хранилища 256 ГБ, операционная система Android 13, а в китайской версии программная оболочка Origin OS 3. Если будет представлен международный вариант этого устройства, он наверняка будет работать на оболочке Funtouch OS 13.

Результат тестирования в AnTuTu составил 1318092 балла. На изображении вы можете увидеть, какой вклад в итоговый результат внесли центральный и графический процессоры, память и интерфейс. Очевидно, что это один из самых мощных смартфонов на Android, не только среди гибких.

Прежние утечки рассказали об аккумуляторе ёмкостью 4800 мАч и зарядке мощностью 120 Вт. Размер складного экрана может составлять 8 дюймов. Это панель E6 AMOLED с разрешением 2К и частотой обновления до 120 Гц. Внутри экрана может быть сканер отпечатков.

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Сзади находятся три камеры, с основной 50 Мп на сенсоре Sony IMX866 с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной 12 Мп Sony IMX663 и телефото Sony IMX663, сообщает Gizmochina.