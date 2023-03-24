С первого взгляда трудно будет понять, стоит ваш смартфон 100 тысяч или 20 тысяч

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Samsung поделилась планами относительно своих дальнейших действий на рынке смартфонов. Южнокорейский производитель намеревается применять единообразный дизайн для своих аппаратов в любой ценовой категории.

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Об этом в Твиттере рассказал пользователь под ником @chunvn8888. Он заявляет, что Samsung подтвердила эту информацию в пресс-релизе аппарата линейки Galaxy A во Вьетнаме. Сходный внешний вид получат все будущее смартфоны Samsung, от серии Galaxy A до серии Galaxy Z. Как видим, сходными будут не только классические смартфоны, но и гибкие модели.

На последних есть вспомогательные экраны, так что конкретная реализация сходства с обычными смартфонами пока остаётся загадкой. Возможно, речь идёт о плоском дизайне спереди и сзади, а также изогнутых углах по четырём сторонам.

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Некоторые производители смартфонов поступают так же, чтобы их аппараты были легко узнаваемыми. С другой стороны, обладатели дорогих смартфонов наверняка не захотят, чтобы их аппараты ничем не отличались от более дешёвых предложений, пишет Gizmochina.