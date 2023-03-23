Не так давно компания Samsung представила смартфон средней ценовой категории Galaxy A54. Теперь в некоторых регионах предлагается похожий аппарат другой линейки. На Ближнем Востоке был анонсирован Galaxy M54, который по своему внешнему виду напоминает Galaxy A54. Разрешение основной камеры выросло до 108 Мп с 50 Мп, при этом сохранилась оптическая стабилизация изображения. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч вместо 5000 мАч.
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Неизвестно, означает ли увеличение разрешения рост качества фотографий, но теоретически детализация должна стать выше. Точно должна увеличиться продолжительность работы, хотя мощность зарядки составляет скромные 25 Вт. Объём оперативной памяти равен 8 ГБ.
Зато Samsung урезала остальные задние камеры. Разрешение сверхширокоугольной камеры лишь 8 Мп, камеры макро 2 Мп вместо 12 Мп и 5 Мп соответственно.
Используется процессор Samsung Exynos 1380, если судить по частотам 2,4 ГГц и 2 ГГц. Диагональ экрана OLED FHD+ равна 6,7 дюйма, разрешение 120 Гц. Спереди находится камера с разрешением 32 Мп. Предлагается выбор из вариантов с объёмом хранилища 128 ГБ или 256 ГБ. Среди других характеристик есть Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, четыре года обновления Android и пять лет обновлений безопасности.
Стоимость устройства пока не называется. Аппараты Galaxy M обычно продаются в меньшем количестве стран, чем Galaxy A, пишет Androidauthority.