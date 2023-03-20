Якобы для защиты экологии, но скорее для увеличения прибыли

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Многие производители мобильных устройств перестали комплектовать свои флагманские смартфоны зарядными устройствами – якобы для снижения количества электронных отходов и для защиты экологии, а по факту – для увеличения прибыли, чтобы потребители приобретали их зарядники дополнительно и доплачивали за них. Как сообщает ресурс SamMobile, южнокорейская корпорация Samsung решила пойти дальше – если верить инсайдерам, недорогая модель Galaxy A14 также будет поставляться без зарядного устройства. В комплект войдут только сам смартфон, документация и кабель USB Type-C.

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Поставляя мобильные гаджеты без зарядных устройств, производители получают двойную выгоду – они не только дополнительно реализовывают сами ЗУ, при этом не снижая отпускную цену смартфонов, но и экономят не доставке. Девайсы без зарядных устройств можно упаковывать в более компактные коробки, которые, соответственно, занимают меньше места в транспортных контейнерах. А чем меньше места занимает одна коробка – тем больше коробок можно уместить в один контейнер. Смартфоны китайских производителей в данном случае нередко смотрятся более привлекательно – компании из Поднебесной, как правило, комплектуют ЗУ модели не только начального, но и среднего ценовых сегментов.