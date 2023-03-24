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Бренд Poco не так давно представил на международном рынке смартфоны C50 и C55. Один из инсайдеров в Twitter сообщает, что теперь готовится к релизу модель C51, которая занимает промежуточное положение между двумя выпущенными ранее устройствами.

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Новый аппарат может стать переименованным Redmi A2+, который тоже скоро поступит в продажу в разных странах. Redmi A2 и A2+ с модельными номерами 23026RN54G и 23028RNCAG уже видели на некоторых сайтах сертификации, таких как Bluetooth SIG, TUV Rheinland, NBTC и BIS.

Два эти устройства должны иметь общие характеристики и внешний вид. A2 может обойтись без сканера отпечатков.

Redmi A2+ получит экран LCD IPS размером 6,52 дюйма с разрешением HD+. У него будет процессор Helio G36, всего 2 ГБ памяти и хранилище 32 Гб, батарея 5000 мАч и зарядка мощностью 10 Вт через устаревший разъём microUSB.

A2+ работает на операционной системе Android 13 Go. У него передняя камера с разрешением 8 Мп, сзади две камеры по 8 Мп. Ожидается чёрный, синий и зелёный цветовые варианты.

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Пока неизвестно, когда именно Poco C51/Redmi A2+ поступит в продажу, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #xiaomi #poco
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