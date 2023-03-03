Скорее всего список будет корректироваться и надежда на обновление не самых старых устройств всё же есть

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Прошло всего несколько дней с тех пор, как Xiaomi сообщила, какие из ее устройств будут иметь право на обновление MIUI 14 по всему миру. Напомню, что графики выпуска Xiaomi в Китае и во всем мире очень различаются: MIUI 14 появилась в прошлом году на внутреннем рынке и с другими функциями. С тех пор компания начала развертывать MIUI 14 по всему миру на некоторых устройствах.

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Теперь Xiaomi объявила, какие устройства POCO скоро получат MIUI 14 в Индии, известную как MIUI 14 для POCO. Стоит сказать, что график развертывания для Индии обычно совпадает с глобальны, поэтому его можно применить и к остальным мировым рынкам. На данный момент Xiaomi сообщила, что 10 смартфонов POCO получат обновление на MIUI 14. Отмечу, что POCO X5 Pro 5G был запущен с MIUI 14, хотя и со старой версией ОС Android 12, а POCO X5 с MIUI 13 на базе Android 12.

Судя по имеющейся информации, все остальные смартфоны POCO останутся на MIUI 13 как минимум до следующего месяца. Кроме того, популярные POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G и POCO X4 Pro 5G будут ждать своей очереди до лета, прежде чем получат MIUI 14. На данный момент полный список развертывания MIUI 14 выглядит следующим образом:

Первый квартал 2023 года: POCO C55, POCO F3 GT, POCO F4 5G, POCO M4 5G, POCO M5, POCO X3 Pro.

Третий квартал 2023 года: POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G, POCO X4 Pro 5G.

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Если ваше устройство не попало в данный перечень, то не стоит сразу расстраиваться, так как существует вероятность корректировки списка в сторону увеличения числа моделей.