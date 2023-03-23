Обширная функциональность и спутниковые СМС

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Четверг в мире технологий оказался днём компании Huawei. Ещё в 2019 году она среди первых производителей представила гибкий аппарат Huawei Mate X. В 2021 году был выпущен смартфон второго поколения в стиле Galaxy Z Fold, который сворачивается внутрь. Прошло ещё два года и настала очередь новой модели.

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Форм-фактор остался неизменным по сравнению с Mate X2 и Galaxy Z Fold. Внутренний гибкий экран LTPO с диагональю 7,85 дюйма обладает разрешением 2496 х 2224 и частотой 120 Гц. Второй экран LTPO FHD+ с такой же частотой получил размер 6,4 дюйма.

Вес смартфона всего 239 г, толщина в развёрнутом состоянии 5,3 мм. Возможно, считали без учёта выступа камеры и шарнира, но в любом случае корпус достаточно тонкий. Этот аппарат легче по сравнению с Samsung Z Fold 4 (263 г) и ненамного тяжелее Galaxy S23 Ultra (234 г). На стекле не должно оставаться отпечатков пальцев.

Одним значительным новшеством дизайна является добавление защиты IPX8. В гибких смартфонах это встречается нечасто и только у аппаратов Samsung. Сенсорный ввод на этом аппарате работает, даже если у пользователя мокрые руки.

Шарнир смартфона может фиксироваться в любом месте, что придаёт ему значительную гибкость. Частично раскрыв устройство, можно работать с ним как с веб-камерой, мультимедийным плеером и т.д.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 без поддержки стандарта 5G. Объём хранилища у него от 256 ГБ до 1 ТБ, есть поддержка карт памяти формата Huawei NM. Ёмкость батареи составляет 4800 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт.

Внутри выступа сзади находится основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией и цветовым фильтром RYYB, сверхширокоугольная камера 13 Мп с поддержкой макросъёмки и камера-перископ 12 Мп с 5-кратным зумом. Последняя камера нечасто встречается на гибких аппаратах. На обоих экранах есть вырезы для селфи-камеры 8 Мп, хотя для селфи можно применять и задние камеры.

Среди других характеристик устройства Bluetooth 5.2, возможность поставить две SIM-карты, инфракрасный сенсор, сканер отпечатков сбоку и возможность отправлять и принимать СМС по спутниковой связи Beidou.

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О продажах в других странах пока не говорится. В Китае аппарат стоит от 12999 юаней. За границей он может оказаться дороже по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold 4. С учётом отсутствия Android и сервисов Google не исключено, что Huawei не видит смысла продавать его где-то кроме Китая, пишет Androidauthority.