Компания Samsung 16 марта собирается представить очередные смартфоны линейки Galaxy A. Представители некоторых изданий уже получили приглашения, в которых говорится об анонсе двух смартфонов. Предположительно, это будут модели Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G.
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В рекламе сказано о защите от воды и пыли IP67, стекле Gorilla Glass, чётких фотографиях при слабом освещении благодаря режиму ночной съёмки, высоком качестве телефонных разговоров, обновлениях Android на протяжении четырёх лет и патчах безопасности на протяжении пяти лет. Обещан также плавный экран, небольшие рамки вокруг него и высокая автономность.
Galaxy A54 5G должен получить процессор Samsung Exynos 1380, тогда как младшая модель будет работать на чипе Exynos 1380. В Galaxy A54 будет основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная 12 Мп и сенсор глубины 5 Мп. Galaxy A34 получит основную камеру 48 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп и макро 5 Мп. Передняя камера в обоих случаях должна обладать разрешением 32 Мп.
У старшей модели ёмкость батареи составит 5100 мАч при мощности зарядки 25 Вт. Galaxy A34 получит аккумулятор 5000 мАч. Конфигурации оперативной памяти и хранилища пока не сообщаются. Можно предположить, что минимальное соотношение составит 6/128 ГБ. На смартфонах прошлого поколения была поддержка карт памяти, на что можно надеяться и на этот раз.
Помимо Индии, эти аппараты будут продаваться в том числе в европейских странах, сообщает Androidauthority.