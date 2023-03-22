Дальше есть планы создать свой ИИ-движок браузера на основе GPT

В феврале разработчики браузера Opera рассказали о планах по включению в его состав чат-бота ChatGPT. Теперь на боковой панели появились ChatGPT, ChatSonic и функция под названием «Интеллектуальные подсказки ИИ». Для получения доступа к ним нужно обновиться до последней версии браузера, открыть настройки и активировать переключатель «Подсказки AI». В браузере Opera GX следует включить опцию «Ранняя пташка».

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После пользователя увидят кнопки чат-ботов на боковой панели. Нужно будет войти в аккаунт, чтобы воспользоваться ими. При выделении текста на сайтах появляются контекстные подсказки ИИ. Эти подсказки содержат советы по работе чат-ботов с текстом на странице. Подсказки зелёного цвета применяют ChatGPT, а фиолетового ChatSonic.





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Разработчики говорят, что это первый шаг по внедрению ИИ в состав браузера. На втором этапе функциональность будет работать на собственном ИИ-движке Opera на основе GPT. Opera становится очередным производителем, спешащим воспользоваться популярностью чат-ботов. Microsoft недавно представила Bing Chat AI и Edge Copilot, Baidu представила бота ERNIE, Google сделала своего чат-бота Bard доступным для пользователей из США и Великобритании, пишет Engadget.