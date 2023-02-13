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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Opera добавит ChatGPT в боковую панель браузера для более удобного потребления контента пользователем
Любого контента.
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Разработчики браузера Opera намерены добавить чат-бота ChatGPT в его боковую панель, данное новшество будет реализовано в рамках внедрения функции «сокращения». Свежая опция будет пересказывать пользователю содержимое страниц в интернете — причём, не только текстовые материалы.

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В самой Opera говорят о том, что ChatGPT упростит пользователям потребление большого объёма контента. Разработчики браузера уже занимаются тестированием чат-бота и думают над тем, как бы быстрее его использовать в браузере.

Напомним, ранее компания Google объявила о желании в скорейшем времени добавить чат-бота Bard в операционную систему ChromeOS в качестве экспериментальной надстройки под названием Conversational Search («Разговорный поиск» или поиск в ходе разговора с ИИ). Также на прошлой неделе Microsoft представила новые версии поисковика Bing и браузера Edge с использованием ИИ, параллельно открыв регистрацию на доступ к новой версии поисковой системы на базе чат-бота ChatGPT.

Чат-бот ChatGPT ещё в прошлом месяце смог собрать более 100 млн активных пользователей. Он смог удвоить аудиторию за два месяца в 100 раз, став сервисом с самым быстрым ростом пользовательской базы за последние 20 лет.

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Тем с использованием бота ChatGPT в самых различных сферах стала особенно актуальной в последние дни. В Сети уже появлялась информация о том, что ИИ-бот помог студенту российского вуза написать диплом, а ещё сдать экзамен MBA (решив сложное тестовое задание) и даже дать правильные ответы на вопросы медицинского экзамена на право работать врачом в США.

#opera #chatgpt
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