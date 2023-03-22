Создание изображений и видео на основе текстовых описаний может нарушать авторские права

Компания Adobe включила алгоритмы искусственного интеллекта в состав своих популярных приложений Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Они позволяют сделать быстрее создание изображения и текстовых эффектов. Компания Nvidia представила сервис Picasso, где алгоритмы искусственного интеллекта применяются для создания изображения, видео и трёхмерных приложений на основе текстового описания. Picasso обучали работать с изображениями, лицензии на которые принадлежат Getty Images, Shutterstock и Adobe, за что они получат выплаты.

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Эти системы Adobe и Nvidia должны внести свой вклад в борьбу за авторские права. Технологии создания изображений могут обучаться на миллиардах примеров, причём не всегда понятно, нарушает это авторские права или нет. Только в этом году фотоагентство Getty Images подало в суд на компанию Stability AI за незаконное копирование свыше 12 млн изображений.

Глава Getty Images Крейг Питерс описал сотрудничество с Nvidia как пример ответственного подхода к разработке ИИ и уникальности контента Getty Images. Работающая на основе ИИ функциональность Adobe Firefly даёт пользователям возможность создавать изображения и видео на основе текстовых описаний.

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Так как ИИ обучали на изображениях Adobe Stock с открытой лицензией или с истекшим сроком авторских прав, полученные на их основе изображения можно использовать в коммерческой деятельности. Также компания Adobe поддерживает внедрение тега «Не обучать». Фотографы могут ставить его на свои работы, чтобы запрещать применять в обучающих моделях, пишет Gizmochina.