Новая камера телефото обеспечивает 6-кратный зум в сенсоре

Прошлогодний смартфон Oppo Find X5 Pro оказался впечатляющим устройством, так что от новой модели ждали многого. Ожидания не были напрасными и аппарат получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, дюймовый сенсор Sony IMX989 в основной камере, экран AMOLED размером 6,82 дюйма с разрешением 3168 x 1440. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, имеется защита уровня IP68, оперативная память объёмом до 16 Гб и хранилище 512 ГБ. Ещё китайский производитель предлагает камеру-перископ, которой не было со времён модели Find X2 Pro 2020 года. Это позволяет в полной мере раскрыть возможности, которые даёт партнёрское соглашение с Hasselblad и нейронный процессор обработки изображений MariSilicon X.

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Дизайн аппарата претерпел максимальные изменения с модели Find X3 Pro. Все три задние камеры с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией располагаются в большом круглом выступе. В верхней части под стеклом находится основная камера (эквивалент 23 мм), сверхширокоугольная камера (эквивалент 15 мм), светодиодная вспышка и логотип Hasselblad. Внизу располагается камера-перископ с 3-кратным оптическим зумом (эквивалент 65 мм) или 6-кратным зумом. Поддерживается съёмка видео 4K 60 кадров/с, но не спереди. Передняя камера 32 Мп (эквивалент 21 мм) может снимать максимум 1080p 30 кадров/с.

Казалось бы, 3-кратный оптический зум камеры-перископа впечатляет не так сильно, как 5-кратный зум на Find X2 Pro. Однако, в данном случае отличительной чертой является 6-кратный зум «внутри сенсора». Это стало возможным благодаря сенсору Sony IMX890 (1/1,56 дюйма), где число пикселей велико даже при обрезании. Конечно, камера с 10-кратным оптическим зумом была бы ещё лучше, чем такой гибридный вариант, но и так результаты впечатляющие. В частности, камера отлично умеют снимать пищу и работать в портретном режиме Hasselblad, где обещаны цвета и глубина резкости классических объективов Hasselblad XCD30 и XCD80.

Сверхширокоугольная камера тоже основана на сенсоре IMX890, который часто встречается в этой ценовой категории. Объектив произвольной формы должен сокращать искажение, а апертура составляет f/2.2.

Поддерживается зарядка SuperVOOC мощностью 100 Вт, которая справляется со своей работой за 28 минут. Беспроводная зарядка AirVOOC мощностью 50 Вт полностью заряжает устройство за 52 минуты. Oppo обещает 2-кратное увеличение срока службы аккумулятора благодаря Battery Health Engine.

Помимо традиционных стереодинамиков, производитель представил конструкцию «Активная защита конфиденциальности для голосовых вызовов», призванную усовершенствовать звукоизоляцию в 3,5 раза для уменьшения утечек звука. Это означает, что окружающие не должны слышать, что вы говорите по телефону.

Ещё аппарат получил поддержку инфракрасного пульта дистанционного управления телевизорами, кондиционерами и освещением.

В Китае Oppo Find X6 Pro начнут продавать 24 марта в разных версиях, включая двухцветный коричневый (стекло и веганская кожа), чёрный (стекло) и зелёный (стекло). Стоимость начинается от 5999 юаней за 12/256 ГБ и достигает 6999 юаней за 16/512 ГБ.

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Представлен также более доступный по цене смартфон Find X6 на процессоре MediaTek Dimensity 9200. Основная камера здесь получила сенсор IMX890, а сверхширокоугольная Samsung JN1 без объектива произвольной формы. Здесь есть батарея ёмкостью 4800 мАч и зарядка 80 Вт, а также защита IP64. Этот аппарат доступен в зелёном, золотом и чёрных цветах при ценах от $4499 юаней за 12/256 ГБ до 4999 юаней за 16/512 ГБ. Позже ожидается поступление этих смартфонов в продажу в Европу, пишет Engadget.