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В сети появились качественные изображения смартфонов серии OPPO Find X6
Выход новой серии смартфонов состоится 21 марта в Китае
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 21 марта OPPO представит свою долгожданную серию смартфонов Find X6. Компания известна своими камерофонами, и ожидается, что серия Find X6 не станет исключением.

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 Надежный инсайдер @evleaks опубликовал рендеры серии OPPO Find X6 в высоком разрешении, на которых во всех деталях показана задняя часть устройства. Утечка также раскрывает цвета устройства.

 Серия Find X6 будет иметь блок из трёх задних камер. Ожидается, что основная камера получит 50-мегапиксельный датчик Sony IMX989, вторая сверхширокоугольная камера также будет 50-мегапиксельной, но на основе датчика Sony IMX890, а третья камера будет иметь телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом. На передней панели устройства разместится 32-мегапиксельная камера для селфи.

 Камеры будут созданы в сотрудничестве с ведущим шведским производителем камер Hasselblad. Телефоны также будут оснащены чипом Mariana X собственной разработки и поддержкой Dolby Vision, а также будут предлагать исключительное качество ночной съемки.

 Что касается аппаратного обеспечения, то серия OPPO Find X6 будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, в зависимости от модели. Ожидается, что обычная версия будет оснащена 6,74-дюймовым экраном с разрешением 2772x1240 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, а версия Pro будет иметь пиковую яркость 2500 нит, превзойдя даже iPhone 14 Pro Max.

 Кроме того, серия Find X6 будет оснащена аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и имеет уровень защиты IP54. Версия Pro будет оснащена специальным NPU MariSilicon X, поддержкой протокола связи Wi-Fi 7 и задней панелью из кожи. Оба телефона будут работать под управлением оболочки ColorOS 13 на базе Android 13 из коробки.

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 Ожидается, что серия OPPO Find X6 будет доступна в черном, оранжевом, зеленом и белом цветах. Телефоны будут выпущены 21 марта в Китае вместе с планшетом OPPO Pad 2 и наушниками OPPO Enco Free3. Пока OPPO не объявила о глобальной доступности и ценах серии Find X6, но ожидается, что эта информация будет раскрыта на мероприятии по запуску.

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