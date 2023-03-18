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Менеджер паролей NordPass получил поддержку ключей доступа
Это позволит ему бороться с использованием слабых паролей
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Слишком простые пароли могут позволить злоумышленникам взломать учётные записи пользователей. Менеджер паролей NordPass пытается решить эту проблему. В приложении появилась поддержка ключей доступа, что даёт более надёжный способ защиты данных на вход в аккаунты.

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Вместо использования слабых паролей ключи доступа применяют биометрические данные пользователя в качестве своего рода отпечатка логина. Например, можно задействовать при входе в аккаунт Touch ID на компьютерах Mac или лицевое распознавание на смартфоне и ничего не придётся набирать вручную.

NordPass позволяет управлять созданными ключами доступа и сохранять их. При следующем входе в аккаунт через ключ доступа менеджер паролей показывает его, чтобы вы могли зайти быстрее.

NordPass работает на компьютерах, Mac, Linux, Android и iOS, то есть почти на всех существующих платформах. Это позволит поддерживает безопасность аккаунтов, с какого бы устройства вы в них не входили.

Ключи доступа устраняют проблемы человеческого фактора. Множество длинных паролей запомнить невозможно, поэтому многие люди создают простые пароли и применяют их во множестве учётных записей. Стоит злоумышленникам узнать пароль от одного аккаунта, как под угрозой оказываются все остальные. С ключами доступа пароль запоминать не нужно.

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Ещё один менеджер паролей, 1Password, в этом году тоже собирается представить поддержку ключей доступа. В мае прошлого года Apple, Google и Microsoft рассказали о совместной с FIDO Alliance работой над альтернативой паролям. Ключи доступа являются результатом этого сотрудничества, пишет Digitaltrends.

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#менеджеры паролей #nordpass
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