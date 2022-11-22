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Все больше владельцев устройств Samsung используют одинаковые слабые пароли
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Как известно, чем сложнее пароль учётной записи пользователя, тем сложнее посторонним получить к ней доступ. Владельцы устройств Samsung могут знать об этом хуже других. Исследование показало, что всё больше пользователей Samsung применяют один слабый пароль.

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Занимающаяся разработкой решений для управления паролями компания Nordpass провела анализ наиболее часто используемых паролей. Выяснилось, что пароль «samsung» вошёл в число самых популярных минимум в 30 странах. Эта неприятная тенденция находится на подъёме. В 2019 году пароль «samsung» находился лишь на 198-м месте по популярности. Через год он стал 189-м, в 2021 году уже 78-м.

Использование названия бренда в качестве пароля крайне ненадёжно. Ещё хуже, когда паролем является слово «пароль» или password. Такое тоже происходит очень часто, точнее чаще всего. Следом по востребованности идут пароли 12345, 123456789 и guest (гость).

Неважно, применяется ли в пароле «Samsung» буква S в верхнем или нижнем регистре, надёжнее от этого он не станет. Хакеры смогут взломать его очень быстро, особенно с новыми мощными видеокартами.

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В качестве паролей вообще не стоит применять никаких слов, а тем более имён и названий компаний. Можно пользоваться генераторами паролей или самому придумывать длинные хаотичные пароли вроде «g$%cx3Q20!9%9R9dGerDyf5H*». Запомнить такие пароли для десятков или сотен своих учётных записей невозможны, так что необходимо применять менеджеры паролей для их хранения, советует Androidauthority.

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#samsung #безопасность
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