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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

При работе с электронной почтой можно скрывать свой реальный адрес, чтобы не получать лишнего спама. Подписываясь на рассылки, сайт или приложение, вместо реального адреса можно вставлять одноразовый псевдоним. Скоро его можно будет вставлять из браузера Firefox.

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На этой неделе компания Mozilla сообщила, что сервис маскирования электронной почты Firefox Relay будет интегрирован в браузер. Этот сервис был представлен в 2020 году и до сих пор к нему можно было получить доступ через расширение для браузера. Это могло ограничивать популярность данного решения, хотя разработчики давали пользователям до 5 масок бесплатно.

При помощи Relay можно избавиться от отслеживания и спама, а также защититься от многочисленных утечек данных. Всего одна маска позволит спрятать свой настоящий адрес, чтобы хакеры не смогли взломать электронную почту подбором пароля. Если же количество масок не ограничено и для каждого сайта и приложения используется отдельная, это ещё сильнее осложнит задачу злоумышленников.

После включения в состав браузера сервисом станет проще пользоваться и количество его пользователей может вырасти. До появления сервисов вроде Firefox Relay, DuckDuckGo Email Protection и SimpleLogin можно было ставить псевдонимы электронной почты самостоятельно, но для среднестатистического пользователя это была непростая задача. Нужно было купить домен, создать и управлять каждым псевдонимом через обычно громоздкий веб-интерфейс. Автоматизация всей этой работы улучшит конфиденциальность и безопасность пользователей интернета.

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Желающие могут зарегистрироваться в Firefox Relay, хотя сервис доступен в браузере не прямо сейчас. Он войдёт в состав Firefox позднее в этом году, пишет PCWorld.