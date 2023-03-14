Теперь недавние уведомления можно просматривать в боковой панели ОС.

На сегодня запланирован релиз веб-браузера Mozilla Firefox 111, разработчики ещё не опубликовали официальный список финальных изменений и исправлений стабильной версии, но специалисты ресурса gHacks уже готовы перечислить некоторые особенности нового значительного выпуска. Так одним из главных изменений является поддержка встроенной системы уведомлений Windows 10 и 11, что должно быть удобнее прошлой реализации с показом уведомлений непосредственно в браузере. Как минимум, пользователь теперь может просматривать недавние уведомления в боковой панели Windows.

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Среди других изменений, браузер локализован на Фриульский и Сардинский язык, добавлена поддержка файловой системы Origin Private File System (OPFS) для интерфейса File System Access API, что позволит веб-приложениям работать с этой файловой системой, используя песочницу. Управление псевдонимами электронной почты Firefox Relay теперь интегрировано с менеджером учётных данных, что позволяет создавать псевдонимы через интерфейс браузера при условии авторизации в учётной записи Firefox. Также с релизом стабильной версии будет опубликован список исправлений безопасности.

Источники gHacks