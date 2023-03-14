Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В Firefox 111 появилась поддержка встроенной системы уведомлений Windows 10 и 11
Теперь недавние уведомления можно просматривать в боковой панели ОС.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

На сегодня запланирован релиз веб-браузера Mozilla Firefox 111, разработчики ещё не опубликовали официальный список финальных изменений и исправлений стабильной версии, но специалисты ресурса gHacks уже готовы перечислить некоторые особенности нового значительного выпуска. Так одним из главных изменений является поддержка встроенной системы уведомлений Windows 10 и 11, что должно быть удобнее прошлой реализации с показом уведомлений непосредственно в браузере. Как минимум, пользователь теперь может просматривать недавние уведомления в боковой панели Windows.

реклама

Среди других изменений, браузер локализован на Фриульский и Сардинский язык, добавлена поддержка файловой системы Origin Private File System (OPFS) для интерфейса File System Access API, что позволит веб-приложениям работать с этой файловой системой, используя песочницу. Управление псевдонимами электронной почты Firefox Relay теперь интегрировано с менеджером учётных данных, что позволяет создавать псевдонимы через интерфейс браузера при условии авторизации в учётной записи Firefox. Также с релизом стабильной версии будет опубликован список исправлений безопасности.

Источники
gHacks
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#firefox #mozilla #mozilla firefox #веб-браузер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В числе нововведений Firefox 110 изоляция процессов GPU и блокировка сторонних модулей
В Firefox 110.0.1 исправили проблему с удалением всех cookie файлов при очистке только недавних
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
61
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
6
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
19
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
17
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
9
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
75
Запад встревожился после боевого применения Россией неуязвимых гиперзвуковых «Кинжалов»
37
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
3
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
11

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
35
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
65
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
4
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
19
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
23

Сейчас обсуждают

swr5
12:29
Правильно, поэтому в России уже как 30 с лишним лет отказались от идеалов социализма и коммунизма и признали ошибки СССР, общество развивается именно с гарантированной свободой слова и уважении прав ч...
"Нам глубоко плевать, что думает Запад во главе с США о выборах в Венесуэле": Николас Мадуро
garison87
12:29
У меня основная идея чтобы я с кресла дотягивался до usb и кнопки включения😂
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
garison87
12:28
Фотки будут в обзоре корпуса, а тут просто разница с минимумом символов т к наши читатели не любят много букв, в основном
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Genry
12:27
Не брешите: ничего не лагало! Ява была не оптимизирована под наитивный режим, даже в режиме эмуляции было намного лучше. И тесты они ставили на устаревшем Эльбрусе с недостаточным объёмом памяти. ...
«Газпромбанк» перенесёт процессинг на российское ПО и платформу «Эльбрус»
GrozaX
12:26
Много раз ее упоминал уже, решил пропустить )
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
32.50
12:25
я что-то не могу понять почему я ОБЯЗАН править твой код?
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Паулик
12:21
Это не мои набросы. Но, согласись мысль интересная? Ведь так?
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
terenty79
12:19
эх, жалко что все t-55 уже распилили, их бы тоже можно было дорабатывать. и тяжелые т10 тоже. но увы.
Генерал Гурулев показал как проходит модернизация советских Т-62 на 103 БТРЗ
Гоогле Гооглев
12:18
Ага
В России начато производство роутеров стандарта Wi-Fi 6E
Евген Матвиец
12:18
Вот так зрада зрадная у салорейха, ничего Люська мозгом пункт,вот и ПВО в салорейхе есть)
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем