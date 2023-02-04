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Vivo X90 и X90 Pro поступит в продажу за пределами Китая
Смартфон Vivo X90 Pro Plus остаётся китайским эксклюзивом
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В прошлом ноябре бренд Vivo представил три флагманских смартфона, в том числе X90 Pro Plus с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и отличной камерой. Именно этот аппарат покупатели за пределами Китая так и не увидят, тогда как другие два поступают в международную продажу.

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Старшей из двух оставшихся моделей является Vivo X90 Pro с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Vivo говорит о рекордном для смартфонов размере, так что качество съёмки должно быть на высоте.

Большой размер сенсора позволяет каждому пикселю получать больше света, поднимая яркость изображений и уменьшая уровень шума. Это особенно актуально во время съёмок при слабом освещении. Vivo утверждает, что светочувствительная площадь сенсора IMX989 выросла на 77%, а светосила на 43% по сравнению с сенсором из Vivo X80 Pro.

Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Dimensity 9200, у них экран 6,78 дюйма AMOLED с частотой 120 Гц, передняя камера 32 Мп и проводная зарядка мощностью 120 Вт.

Доступны «сбалансированная» и «быстрая» зарядка. Первая обещает полностью зарядить аппараты за 29 минут, а вторая зарядит X90 Pro до 50% за 8 минут и 10 секунд, а стандартный X90 всего за 8 минут.

Отличия между двумя моделями есть в аккумуляторах и камерах. Версия Pro обладает батареей 4870 мАч и поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт, а стандартная модель с батареей 4810 лишена беспроводной зарядки.

X90 Pro обладает основной камерой 50 Мп, портретной 50 Мп с 2-кратным зумом и сверхширокоугольной 12 Мп с сенсором IMX663. Стандартный X90 получил основную камеру 50 Мп, портретную 12 Мп с 2-кратным зумом и сверхширокоугольную 12 Мп. В обоих моделях нет камер телефото.

Зато в камерах есть опции от Zeiss. Cine-flare Portrait имитирует кинематографический эффект бликов объектива на портретных фотографиях, а функция Natural Color 2.0 выдаёт более реалистичные и точные цвета. Miniature Effect выборочно размывает определённые части снимков, оставляя остальные чёткими, так что некоторые объекты выглядят маленькими.

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Vivo не назвала сроки начала продаж этих смартфонов, сообщает Androidcentral.

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#смартфоны #vivo
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