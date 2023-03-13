Samsung не оставляет попыток выпустить приличные мобильные процессоры

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В этом году в составе флагманских смартфонов Samsung не было её собственных процессоров Exynos. Однако, это не означает, что Samsung совсем отказалась от них. Она совместно с Google ведёт разработку нового поколения чипов и они появятся в ближайшие годы. Пока же в сеть попали характеристики будущего чипа Exynos 2300.

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Этот чип фигурирует под кодовым именем Quadra и в нём используется сочетание вычислительных ядер 1+4+4. Четыре ядра являются экономичными, четыре производительными и Cortex-X3 самым производительным. Частота этого суперядра составит максимум 3,09 ГГц.

Производительные ядра основаны на архитектуре Cortex-A715 и будут работать на частоте 2,65 ГГц, тогда как ядра Cortex-A510 обладают частотой 2,1 ГГц. Графический процессор носит название Samsung Xclipse 930 и основан на архитектуре AMD RDNA 2.

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Также есть информация о том, что Samsung работает над процессорами под именем Exynos 2500, сообщает Gizmochina.