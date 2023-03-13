Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Процессор Samsung Exynos 2300 получит суперядро Cortex-X3 с частотой 3,09 ГГц
Samsung не оставляет попыток выпустить приличные мобильные процессоры
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

В этом году в составе флагманских смартфонов Samsung не было её собственных процессоров Exynos. Однако, это не означает, что Samsung совсем отказалась от них. Она совместно с Google ведёт разработку нового поколения чипов и они появятся в ближайшие годы. Пока же в сеть попали характеристики будущего чипа Exynos 2300.

реклама

Этот чип фигурирует под кодовым именем Quadra и в нём используется сочетание вычислительных ядер 1+4+4. Четыре ядра являются экономичными, четыре производительными и Cortex-X3 самым производительным. Частота этого суперядра составит максимум 3,09 ГГц.

Производительные ядра основаны на архитектуре Cortex-A715 и будут работать на частоте 2,65 ГГц, тогда как ядра Cortex-A510 обладают частотой 2,1 ГГц. Графический процессор носит название Samsung Xclipse 930 и основан на архитектуре AMD RDNA 2.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также есть информация о том, что Samsung работает над процессорами под именем Exynos 2500, сообщает Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #процессоры #exynos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессор Apple A17 Bionic показал внушительный прирост производительности в Geekbench
16 марта ожидается анонс смартфонов Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
47
Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
4
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
106
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
7
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
3
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
13
Пригожин назвал точную стоимость снарядов, которые ЧВК «Вагнер» тратит за 1 месяц боёв в Бахмуте
4
Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
6
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
7
Китайские бренды штурмуют Amazon и Newegg, поскольку не смогли продать видеокарты NVIDIA майнерам
16
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Запуск ракеты с напечатанным на 3D принтере двигателем окончился провалом
4
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Российский геймдев забанил почти семь тысяч читеров
4
С начала этого года TSMC смогла нарастить выручку на 13,8%
2
Встроенная Radeon 780M по производительности будет конкурировать с настольной RTX 2050
7
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Экс-посол США в России Макфол заявил о беспокойстве касательно способности Украины «держаться»
2
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
8

Популярные статьи

Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
32
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
67
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
8
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
29
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
18
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
22

Сейчас обсуждают

RangerXP
18:09
А там не подделка продается? Проходит проверку, есть опыт?
ARCTIC объяснила отсутствие значений теплопроводности на своих термопастах и термопрокладках
хахахер
18:09
лопается экономика у байдуна
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
АNDREЙ ²º¹¹
18:00
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
АNDREЙ ²º¹¹
17:59
Трамп уверен, что политика Байдена приведёт США к новой Великой депрессии
АNDREЙ ²º¹¹
17:58
Ща пиндосня кинется выводить бабки а их нет начнется паника .....веселые времена наступают
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
ffe
17:58
Не совсем западных. Это индусы из Нью-Дели.
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
АNDREЙ ²º¹¹
17:57
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
&lt;TopUpdate&gt;
17:52
Silicon Walley это был только начало, а он обанкротился пару дней назад. А за сегодня пока был на работе еще плюс три банка обанкротились. А вот недавно скинули еще пятый обанкротился. Короче за один...
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
Юрик Гаврилов
17:51
Твари
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
Dimkovski
17:49
"Она" очень интересный фильм как раз на эту тему. В главной роли великий Хоакин Феникс
Replika AI: новый друг или замена реальных отношений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем