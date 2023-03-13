Уровень выхода годной продукции неуклонно растёт.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

По данным Business Korea, южнокорейская компания Samsung Electronics начнёт массовое производство 4-нм компонентов третьего поколения уже в этом полугодии. Помимо повышения быстродействия транзисторов, достигнуто увеличение плотности их размещения и снижение уровня энергопотребления. Важно, что уровень выхода годной продукции в рамках 4-нм техпроцесса на конвейере Samsung сейчас достигает 60%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Это всё равно ниже, чем 70-80% у TSMC, но для Samsung это определённый прогресс. По данным аналитиков, уровень брака у Samsung продолжает снижаться, а разработка техпроцесса нового поколения ускоряется. Подобные успехи позволят Samsung более результативно соперничать с TSMC за получение заказов клиентов. В третьем квартале прошлого года услуги всех производителей по выпуску продукции по 4-нм и 5-нм занимали 22% мирового рынка, на долю 6-нм и 7-нм технологий приходилось 16%, а 16-нм, 14-нм и 12-нм техпроцессы сообща занимали 11% рынка. Samsung собирается предлагать услуги по выпуску 4-нм продукции на строящемся предприятии в Техасе со второй половины 2024 года.