По данным Business Korea, южнокорейская компания Samsung Electronics начнёт массовое производство 4-нм компонентов третьего поколения уже в этом полугодии. Помимо повышения быстродействия транзисторов, достигнуто увеличение плотности их размещения и снижение уровня энергопотребления. Важно, что уровень выхода годной продукции в рамках 4-нм техпроцесса на конвейере Samsung сейчас достигает 60%.
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Это всё равно ниже, чем 70-80% у TSMC, но для Samsung это определённый прогресс. По данным аналитиков, уровень брака у Samsung продолжает снижаться, а разработка техпроцесса нового поколения ускоряется. Подобные успехи позволят Samsung более результативно соперничать с TSMC за получение заказов клиентов. В третьем квартале прошлого года услуги всех производителей по выпуску продукции по 4-нм и 5-нм занимали 22% мирового рынка, на долю 6-нм и 7-нм технологий приходилось 16%, а 16-нм, 14-нм и 12-нм техпроцессы сообща занимали 11% рынка. Samsung собирается предлагать услуги по выпуску 4-нм продукции на строящемся предприятии в Техасе со второй половины 2024 года.