Аппарат на Snapdragon 8 Gen 2 и зарядкой 65 Вт

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В феврале появились первые сведения относительно выходящих в недалёком будущем игровых смартфонов серии Asus ROG Phone 7. Тогда были указаны номера моделей, а теперь аппараты обнаружили на сайтах Geekbench и 3C, что позволило узнать некоторые их характеристики.

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ROG Phone 7 появился в бенчмарке Geekbench с модельным номером AI2205_B. Это устройство на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,19 ГГц и базовой 2,8 ГГц. В его состав входит графический процессор Adreno 740.

Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ и установлена операционная система Android 13 с оболочкой Asus ROG сверху. В одноядерном и многоядерном тестах результаты составили 2022 и 5719 баллов соответственно.

На сайте 3C номер модели смартфона был AI2205_A. Отсюда стало известно о мощности зарядки 65 Вт. Модельный номер AI2205_B означает версию ROG Phone 7 для Китая, а AI2205_A глобальную.

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Ещё несколько дней назад в Geekbench нашли аппарат ROG Phone 7D с номером AI_2205D. Он тоже работает на Snapdragon 8 Gen 2, хотя прошлогодние модели D обладают чипами MediaTek Dimensity, пишет Gizmochina.