Эта материнская плата оснащена разъемом Intel B670 для процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake, а другими ключевыми особенностями являются ее форм-фактор Micro ATX, использование памяти DDR4 для экономии денег и встроенный Wi-Fi.

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После различных экспериментов и утечек похоже на то, что мейнстримом становятся материнские платы, у которых большинство разъемов для подключения внешних устройств расположены внизу. ASUS выпустила TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 которая впервые выводит на рынок концепцию DIY-APE гиганта ПК и компонентов.

ASUS называет свои материнские платы с разъемами перемещенными на нижнюю сторону дизайном "BTF", где BTF является аббревиатурой от "Назад в будущее". Начав серию с основной платы из семейства TUF, в ближайшие недели и месяцы следует ожидать расширение линейки BTF.

Цель описанного выше варианта дизайна состоит в том, чтобы сделать внутреннюю часть системы ПК более аккуратной, а большее количество кабелей было полностью скрыто от глаз под материнской платой.

ASUS предоставляет схемы показывающие обе стороны материнской платы с такой компоновкой. Вы можете увидеть размещение разъемов TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 выше и ниже. На приведенном выше рисунке видно, что процессор, оперативная память, слоты расширения M.2 и PCIe остаются на верхней стороне материнской платы. Ниже на диаграмме показан многочисленный и широкий спектр разъемов, которые теперь находятся внизу, включая дополнительный слот M.2, набор разъемов USB на передней панели, разъем Thunderbolt, разъемы RGB-подсветки, разъемы для вентиляторов ЦП/корпуса, четыре разъема SATA, разъем питания процессора EPS и громоздкий 24-контактный вход питания материнской платы.

Сайт Benchlife.info заметил запуск этого продукта и сообщает, что ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 в настоящее время доступен у розничных продавцов на Тайване. Другие производители материнских плат имеют аналогичные концепции. Например у Gigabyte есть материнские платы серии Stealth с разъемами на нижней панели, которые в настоящее время являются эксклюзивными для готовых систем Maingear.

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Сборщики ПК должны помнить, что при покупке материнской платы в стиле BTF, DIY-APE или Stealth возникают проблемы с совместимостью корпусов. Мы рекомендуем потенциальным покупателям очень внимательно следить за совместимостью, чтобы не тратить время и деньги на системные компоненты, которые не работают или не подходят друг другу.