Выпущена открытая бета-версия App Tracking Protection для Android. Это бесплатная функция в приложении DuckDuckGo для Android, которая помогает блокировать сторонние трекеры в приложениях на вашем телефоне.





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Android-приложение DuckDuckGo доступно с 2018 года и по сути является альтернативным веб-браузером, который обеспечивает конфиденциальность при посещении сайтов. Со вчерашнего дня DuckDuckGo может блокировать трекеры во всех других приложениях Android на вашем телефоне или планшете.

Разработчики выпустили общедоступную бета-версию приложения с новой функцией для защиты от отслеживания, которая предназначена для обнаружения и блокировки сторонних трекеров из любого приложения, независимо от того, запущено ли оно сейчас или находится в фоновом режиме. Новая функция доступна в качестве дополнительной настройки в бесплатном приложении DuckDuckGo Privacy Browser. Но есть несколько предостережений о которых следует знать, прежде чем включать новую функцию.

Новая функция App Tracking Protection в приложении DuckDuckGo (бета-версия)

Во-первых, для обнаружения трекеров в сторонних приложениях App Tracking Protection сообщает о себе как VPN для Android. Система позволяет приложению работать в фоновом режиме и перехватывать весь интернет-трафик на ваше устройство.

DuckDuckGo утверждает, что это не настоящий VPN и компания никогда не отправляет эти данные на свои серверы. Все происходит на вашем устройстве у компании действительно довольно хороший послужной список в области защиты конфиденциальности пользователей (в GooglePlay средняя оценка 4,7 и почти все положительные отзывы).

Это означает, что вы не можете использовать реальную VPN и защиту от отслеживания приложений DuckDuckGo одновременно, потому что Android позволяет вам включать только одну VPN за раз. Поэтому разработчики рекомендует пользователям VPN включать эту функцию, когда они не используют VPN.

Во-вторых, App Tracking Protection обнаруживает и блокирует только известные сторонние трекеры, поэтому вполне возможно, что некоторые из них могут пройти защиту; хотя DuckDuckGo ожидает, что со временем её обнаружение улучшится, поскольку в его черный список будет добавлено больше трекеров.

Также стоит помнить, что защита от отслеживания приложений по умолчанию отключена в некоторых приложениях, включая другие веб-браузеры, поскольку они могут работать неправильно, когда она включена. Но вы можете вручную включить или отключить защиту для каждого приложения на вашем телефоне с помощью переключателей настроек защиты от отслеживания приложений.

После включения App Tracking Protection, приложение работает в фоновом режиме и не только блокирует трекеры, но и предоставляет обновления в режиме реального времени, сообщая вам, сколько трекеров было обнаружено и заблокировано… и это действительно может быть одной из самых интересных вещей в новом обновлении.

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На форуме DuckDuckGo сообщается, что «телефон с 35 приложениями может совершать от 1000 до 2000 попыток отслеживания каждый день и связываться с 70+ различными компаниями по отслеживанию». Это значит, что почти каждое установленное приложение на вашем телефоне отслеживает ваше местоположение и видит то, что вы ищете в интернете.