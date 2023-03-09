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Исследование показало популярность устройств Apple среди разных возрастных групп
Больше всех устройства Apple любит молодёжь
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Компания Apple часто вызывает у людей крайние чувства – любовь или ненависть – что при её влиянии на общество не удивительно. Все знают, что самым популярным её устройством являются айфоны, но есть и не такие очевидные данные.

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Например, вряд ли многие знают, какие продукты Apple предпочитают разные возрастные группы. На подобные вопросы должен был ответить опрос CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

iPhone и большинство других продуктов Apple популярнее всего у молодёжи. 22% пользователей iPhone находятся в возрасте 18-24 года, 27% возрастом 25–34 года и 23% возрастом 35–44 года. У iPad и iPhone возрастной диапазон похожий, а компьютеры Mac предпочитают ещё более молодые люди.

Возрастная группа 25–34 года имеет максимальную долю пользователей на всех трёх категориях устройств. На неё приходится 27% обладателей iPhone, 28% пользователей iPad и 31% пользователей Mac. Это означает, что не поколение Z любит продукты Apple больше всех, как неоднократно заявлялось прежде.

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Это также значит, что молодые люди являются главным источником влиятельности и богатства Apple. Почти 70% пользователей устройств Apple моложе 45 лет, пишет Phonearena.

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