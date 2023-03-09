Больше всех устройства Apple любит молодёжь

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Компания Apple часто вызывает у людей крайние чувства – любовь или ненависть – что при её влиянии на общество не удивительно. Все знают, что самым популярным её устройством являются айфоны, но есть и не такие очевидные данные.

реклама

Например, вряд ли многие знают, какие продукты Apple предпочитают разные возрастные группы. На подобные вопросы должен был ответить опрос CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

iPhone и большинство других продуктов Apple популярнее всего у молодёжи. 22% пользователей iPhone находятся в возрасте 18-24 года, 27% возрастом 25–34 года и 23% возрастом 35–44 года. У iPad и iPhone возрастной диапазон похожий, а компьютеры Mac предпочитают ещё более молодые люди.

Возрастная группа 25–34 года имеет максимальную долю пользователей на всех трёх категориях устройств. На неё приходится 27% обладателей iPhone, 28% пользователей iPad и 31% пользователей Mac. Это означает, что не поколение Z любит продукты Apple больше всех, как неоднократно заявлялось прежде.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это также значит, что молодые люди являются главным источником влиятельности и богатства Apple. Почти 70% пользователей устройств Apple моложе 45 лет, пишет Phonearena.