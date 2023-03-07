реклама
Согласно данным компании Counterpoint Research, отслеживающей продажи смартфонов, три самых продаваемых смартфона в прошлом году были от Apple: вышеупомянутый iPhone 13, iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max, в таком порядке.
По данным исследовательской компании, iPhone 13 составил 28 процентов продаж iPhone и был самым продаваемым телефоном каждый месяц с момента его запуска в сентябре 2021 года по август 2022 года, незадолго до запуска серии iPhone 14. iPhone 14 Pro Max занял первое место в сентябре и удерживал его до ноября, а стандартный iPhone 14 занял первое место в последнем месяце 2022 года.
Galaxy A13 от Samsung занял четвертое место в общем рейтинге 2022 года, но после этого последовало еще пять iPhone подряд. Galaxy A03 от Samsung занял 10-е место с долей 1,1 процента от общего рынка.
Samsung Galaxy A13 и Galaxy A03 - модели начального уровня, и это единственные два телефона в списке, которые не поддерживают связь 5G. Оба телефона показали хорошие результаты на развивающихся рынках, таких как Индия, страны Карибского бассейна и Латинской Америки (CALA), Ближнего Востока и Африки.
В совокупности на телефоны из первой десятки пришлось 19 процентов от общего объема мировых продаж смартфонов в 2022 году. Counterpoint считает, что в этом году коллективная доля рынка 10 лучших телефонов увеличится, поскольку компании стремятся избавиться от запасов и оптимизировать запуск новых продуктов.
Кроме того, исследовательская компания ожидает, что бренды продолжат сокращать свои инвестиции в попытке минимизировать потери. Мы уже видели, как это происходило в последние пару лет, поскольку количество активных моделей смартфонов на рынке сократилось с более чем 4200 в 2021 году до почти 3600 в прошлом году.