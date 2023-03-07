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Восемь из 10 самых продаваемых смартфонов в 2022 году были iPhone
iPhone 13 от Apple стал самым продаваемым смартфоном 2022 года, на него пришлось пять процентов мировых продаж смартфонов за год. Еще более впечатляющим является тот факт, что телефоны Apple заняли восемь мест в списке 10 самых продаваемых смартфонов.
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Согласно данным компании Counterpoint Research, отслеживающей продажи смартфонов, три самых продаваемых смартфона в прошлом году были от Apple: вышеупомянутый iPhone 13, iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max, в таком порядке.

По данным исследовательской компании, iPhone 13 составил 28 процентов продаж iPhone и был самым продаваемым телефоном каждый месяц с момента его запуска в сентябре 2021 года по август 2022 года, незадолго до запуска серии iPhone 14. iPhone 14 Pro Max занял первое место в сентябре и удерживал его до ноября, а стандартный iPhone 14 занял первое место в последнем месяце 2022 года.

Galaxy A13 от Samsung занял четвертое место в общем рейтинге 2022 года, но после этого последовало еще пять iPhone подряд. Galaxy A03 от Samsung занял 10-е место с долей 1,1 процента от общего рынка.

Samsung Galaxy A13 и Galaxy A03 - модели начального уровня, и это единственные два телефона в списке, которые не поддерживают связь 5G. Оба телефона показали хорошие результаты на развивающихся рынках, таких как Индия, страны Карибского бассейна и Латинской Америки (CALA), Ближнего Востока и Африки.

В совокупности на телефоны из первой десятки пришлось 19 процентов от общего объема мировых продаж смартфонов в 2022 году. Counterpoint считает, что в этом году коллективная доля рынка 10 лучших телефонов увеличится, поскольку компании стремятся избавиться от запасов и оптимизировать запуск новых продуктов.

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Кроме того, исследовательская компания ожидает, что бренды продолжат сокращать свои инвестиции в попытке минимизировать потери. Мы уже видели, как это происходило в последние пару лет, поскольку количество активных моделей смартфонов на рынке сократилось с более чем 4200 в 2021 году до почти 3600 в прошлом году.

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