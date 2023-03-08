Slack стал очередным популярным приложением, куда вошёл чат-бот ChatGPT, страсти по которому в технологической отрасли утихать не собираются. OpenAI создала приложение ChatGPT с применением инструментов разработки Slack, представив бета-версию.
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По словам представителей Slack, приложение умеет составлять черновики сообщений и резюмировать разговоры и темы. Если у пользователя установлено приложение ChatGPT, можно нажать на кнопку меню ветки и выбрать опцию «Резюмировать ветку» или «Черновик ответа». Приложение подготовит сводку или ответ, который увидит только пользователь. Дальше можно делиться этой информацией.
Slack рассказывает, что приложение способно задействовать ИИ для генерирования ответов и идей по любому проекту или теме в стиле чат-бота. Это может быть полезно при поиске лучших практик работы или исследовании потенциального нового клиента. Slack обещает, что OpenAI не будет использовать данные, к которым приложение ChatGPT получит доступ на платформе, для обучения своих языковых моделей.
Salesforce, материнская компания Slack, создала генеративную систему ИИ под именем Einstein. Она имеет интеграцию с технологией OpenAI, но пользователи продуктов Salesforce могут подключаться и к другим сторонним моделям ИИ посредством Einstein. Salesforce говорит, что её клиенты смогут «использовать подсказки на естественном языке прямо в своей Salesforce CRM (инструменты управления взаимоотношениями с клиентами) для создания контента, способного постоянно адаптироваться к изменяющейся информации и потребностям клиентов в реальном времени.
Перед нами очередной пример того, как генеративный ИИ входит в состав популярных программных продуктов, а не только в поисковые системы и приложения Microsoft, пишет Engadget.