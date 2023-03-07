Компания Snap заявляет, что My AI может предложить идеи подарков на день рождения, помочь спланировать поход или даже предложить идеальный рецепт для предстоящего свидания - возможности практически безграничны.

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Snap недавно интегрировала чат-бота с искусственным интеллектом в свое приложение для социальных сетей Snapchat. My AI - это адаптированная версия популярного ChatGPT, который в последнее время штурмом завоевывает мир.

Генеральный директор Snap Эван Шпигель считает, что это всего лишь вопрос времени, когда пользователи будут говорить с чат-ботами с искусственным интеллектом так, как если бы они были людьми. Шпигель заявляет что добавление My AI - это только начало крупных инвестиций для Snap. Он считает, что ИИ станет частью нашей повседневной жизни.

Компания заявила, что заставила чат-бота придерживаться принципов доверия и безопасности компании, пытаясь избежать любых ответов которые могут включать такие вещи, как проклятия, насилие или откровенно сексуальный контент.

В качестве примера того, что может обсуждать чат-бот, компания показала как My AI попросили написать хайку о сыре для друга очень любящего чеддер (см. изображение выше).

Snap предупреждает, что в некоторых случаях чат-бот может давать неточные ответы, и поэтому не следует всегда полагаться на его советы. В недавнем сообщении в блоге Snap компания заявила: "Пожалуйста, имейте в виду его многочисленные недостатки и заранее приносим извинения!" Компания также дает предупреждение не делиться какими-либо темными секретами с My AI.

Искусственный приятель Snapchat в настоящее время доступен только подписчикам Snapchat Plus. Тем не менее компания планирует развернуть его для всех своих 750 миллионов пользователей в будущем.

Для пользователей Snapchat которые не хотят, чтобы в приложении присутствовала функция искусственного интеллекта, есть несколько способов ее удалить.

Первый метод:

Проведите вправо от окна камеры, чтобы перейти к окну чата.

Нажмите и удерживайте My AI. Выберите Настройки чата.

Нажмите "Удалить из ленты чата".

Второй метод:

Нажмите на значок настроек на экране профиля.

Прокрутите вниз до элементов управления конфиденциальностью и выберите "Очистить данные".

Выберите Очистить переписку.

Нажмите на "X" рядом с My AI, чтобы удалить переписку из вашей ленты.

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Для тех кто решил сохранить своего нового друга My AI, можно оставить отзыв нажав и удерживая сообщения в инструменте "My AI", чтобы сообщить о любых странных разговорах или ошибках которые могут возникнуть.