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Kachka За пост начислено вознаграждение
ChatGPT придумал квесты для Skyrim – результат получился очень даже неплохим
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Похоже, что игровая индустрия скоро станет свидетелем всплеска приложений искусственного интеллекта, которые могут непосредственно улучшить игровой опыт. Так, недавно один из пользователей YouTube с ником Joov использовал возможности чат-бота ChatGPT для создания квестов для игры The Elder Scrolls V: Skyrim, популярной уже более десяти лет.

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Для генерации квестов Joov использовал не только ChatGPT, но и различные модификации, включая Skyrim World Randomizer и Shadow of Skyrim. Первая представляет собой инструмент, который случайным образом изменяет назначение дверей в игре, а вторая вводит систему врагов, похожую на ту, что есть в Middle-earth: Shadow of Mordor.

В первом задании чат-бот предложил игроку положить конец подпольной торговле скумой – наркотическим напитком, запрещённым в игре. Во втором задании игроку было поручено найти проклятую лютню лжецов и погрузить её в воду. Система сгенерировала ещё несколько квестов, связанных с поиском артефактов, но некоторые из них были чересчур банальными. Например, в одном из квестов игроку нужно было найти перо, которое могло переписывать реальность.

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В заключение следует отметить, что интеграция ИИ в видеоигры – это захватывающая перспектива, которая способна совершить революцию в гейминге. Продолжая изучать возможности ИИ, мы можем стать свидетелями еще более впечатляющих открытий уже в ближайшие годы.
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#chatgpt #нейросети #openai
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