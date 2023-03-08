UM773 SE Romantic Sakura Special Edition

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Выбрав для этого самый подходящий день в году, известный производитель компактных компьютеров Minisforum представил модель розового цвета на процессорах AMD последнего поколения. Компьютер UM773 Lite обладает 8-ядерным процессором Ryzen 7 7735HS с 16 потоками команд. Этот APU представляет собой обновлённый вариант AMD Rembrandt с вычислительными ядрами Zen3+ и графическим процессором RDNA2. Это означает поддержку оперативной памяти только типа DDR5.

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7735HS работает на номинальной частоте 3,2 ГГц с возможностью разгона до 4,75 ГГц и с GPU Radeon 680M (как в процессорах Ryzen 6800). Это означает наличие до 12 вычислительных блоков RDNA2 с частотой до 2,2 ГГц.

У компьютера есть порт LAN 2,5 Гбит, слот PCIe Gen4 M.2 SSD, поддержка накопителя 2,5 SATA и поддержка USB4. Отсутствует Thunderbolt 4 и поддержка дисплеев USB Type-C.

Размеры корпуса составляют 128 x 128 x 48,2 мм при объёме 0,7 л. Для охлаждения чип покрыт жидким металлом.

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Компьютер доступен пользователям из Китая и Японии. Базовая версия (без хранилища и оперативной памяти) стоит $360–$450, пишет Videocardz.