Аппаратную защиту оказалось возможным обойти всего двумя дополнительными байтами информации

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Безопасный криптопроцессор Trusted Platform Module (TPM) попал в поле зрения общественности в 2021 году, когда Microsoft включила TPM 2.0 в список системных требований Windows 11. Выделенный аппаратный контроллер должен обеспечивать «сверхжёсткую» защиту данных и криптографических алгоритмов, но не всё так просто.

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Специалисты по безопасности недавно нашли пару уязвимостей в спецификации библиотеки Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Это две опасные уязвимости переполнения буфера, способные повлиять на миллиарды устройств. Использование этих уязвимостей возможно только при авторизации в локальной учётной записи, что может обеспечить работающее на уязвимом устройстве вредоносное ПО.

Уязвимости обозначены как CVE-2023-1017 и CVE-2023-1018 (уязвимости «за пределами записи» и «за пределами считывания»). Они найдены в библиотеке модулей TPM 2.0, позволяющей записывать или читать два «лишних байта» после конца команды TPM 2.0 в подпрограмме CryptParameterDecryption.

При помощи определённых команд злоумышленник может использовать уязвимости для выведения чипа TPM из строя, выполнения произвольного кода в защищённой памяти TPM или чтения/получения доступа к конфиденциальным данным в (теоретически) изолированном криптопроцессоре.

Это значит, что успешное использование уязвимостей CVE-2023-1017 и CVE-2023-1018 может скомпрометировать криптографические ключи, пароли и прочие важные данные. Это сделает практически бесполезными функции безопасности современных операционных систем на основе TPM, таких как Windows 11.

TPM содержит аппаратный генератор номеров, безопасное создание и хранение криптографических ключей, удалённую аттестацию с «почти не поддающейся подделке» сводкой хеш-ключа конфигурации оборудования и программного обеспечения, а также другие функции Trusted Computing. В Windows 11 TPM может применяться с технологией DRM, защитником Windows, полным шифрованием диска BitLocker и т.д.

Успешно использующий уязвимости вредоносный код может работать в TPM и быть практически «необнаруживаемым» программным обеспечением или механизмами безопасности. Проблема может быть решена установкой последних обновлений прошивки компьютера, но далеко не каждый пользователь способен на это.

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Уязвимости теоретически ставят под угрозу миллиарды материнских плат и программных продуктов, но сейчас лишь несколько компаний подтвердили, что они затронуты этой проблемой. Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo признал проблему в линейке чипов Nuvoton TPM. По словам представителей компании, злоумышленник может использовать уязвимость CVE-2023-1017 для вызова отказа в обслуживании в чипе Nuvoton NPCT65x TPM, пишет Techspot.