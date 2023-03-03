Огромные скорости, огромные радиаторы и огромные ценники

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Твердотельные накопители с современным стандартом PCIe 5.0 постепенно начинают добираться до прилавков. Как обычно, новинки стоят дорого и не все компьютеры отвечают их требованиям.

реклама

Среди появившихся моделей можно назвать накопитель Micro Center Inland TD510 PCIe Gen 5 NVMe M.2 вместимостью 2 ТБ. Его скорость чтения достигает 10000 МБ/с и записи 9500 МБ/с. Он способен выдержать 1400 TBW и имеет 6-летнюю гарантию. Для охлаждения у этого накопителя есть внушительный радиатор с вентилятором.

Другой моделью является Gigabyte Aorus Gen5 SSD. Он использует контроллер Phison E26 и 232-слойную флэш-память 3D TLC NAND. Скорость чтения достигает 10000 МБ/с и записи 9500 МБ/с в версии объёмом 2 ТБ. Версия 1 ТБ имеет скорость чтения до 9500 МБ/с и записи до 8500 МБ/с.

Накопитель объёмом 2 ТБ на Западе стоит сейчас $349,99. Накопитель Gigabyte предлагается за $340. Для сравнения, Samsung 980 Pro PCIe Gen 4.0 2 ТБ стоит $159,99 при скоростях чтения 7000 МБ/с и записи 5100 МБ/с.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Такие скорости для большинства будут избыточными. При этом им нужно внушительное охлаждение и не все радиаторы смогут уместиться в компьютерных корпусах, предупреждает Techspot.