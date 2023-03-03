Твердотельные накопители с современным стандартом PCIe 5.0 постепенно начинают добираться до прилавков. Как обычно, новинки стоят дорого и не все компьютеры отвечают их требованиям.
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Среди появившихся моделей можно назвать накопитель Micro Center Inland TD510 PCIe Gen 5 NVMe M.2 вместимостью 2 ТБ. Его скорость чтения достигает 10000 МБ/с и записи 9500 МБ/с. Он способен выдержать 1400 TBW и имеет 6-летнюю гарантию. Для охлаждения у этого накопителя есть внушительный радиатор с вентилятором.
Другой моделью является Gigabyte Aorus Gen5 SSD. Он использует контроллер Phison E26 и 232-слойную флэш-память 3D TLC NAND. Скорость чтения достигает 10000 МБ/с и записи 9500 МБ/с в версии объёмом 2 ТБ. Версия 1 ТБ имеет скорость чтения до 9500 МБ/с и записи до 8500 МБ/с.
Накопитель объёмом 2 ТБ на Западе стоит сейчас $349,99. Накопитель Gigabyte предлагается за $340. Для сравнения, Samsung 980 Pro PCIe Gen 4.0 2 ТБ стоит $159,99 при скоростях чтения 7000 МБ/с и записи 5100 МБ/с.
Такие скорости для большинства будут избыточными. При этом им нужно внушительное охлаждение и не все радиаторы смогут уместиться в компьютерных корпусах, предупреждает Techspot.