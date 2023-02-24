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Team Group представила твердотельный накопитель T-Force Cardea Z540 M.2 PCIe 5.0
Скорости чтения и записи до 12 и 10 ГБ/с.
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Компания Team Group объявила о скором выходе твердотельного накопителя M.2 SSD с поддержкой PCI Express 5.0 — это модель T-FORCE CARDEA Z540 объёмом 2 ТБ, для которой заявлены максимальные скорости чтения и записи до 12 и 10 ГБ/с соответственно. Первые накопители ожидаются в продаже во втором квартале 2023 года.

Источник: Team Group

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Для охлаждения T-FORCE CARDEA Z540 оснащён запатентованным графеновым тепло распределителем толщиной менее 1 мм, по данным производителя, он быстро и равномерно рассеивает тепло, а при использовании вместе с радиатором материнской платы позволяет дополнительно снизить температуру на 3…5°C, по сравнению с ситуацией, когда используется только радиатор. Показатели зависят от конкретного решения, специалисты Team Group использовали для внутреннего тестирования материнские платы ASRock X670E Taichi, ASUS X670P и Gigabyte X670 AORUS PRO AX.

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В числе других особенностей T-FORCE CARDEA Z540 компания перечисляет технологию контроля температуры со встроенным датчиком для регулирования производительности и предотвращения перегрева, наличие фирменного программного обеспечения для мониторинга, гарантию сроком 5 лет. В спецификациях стоит отметить информацию о наличии DRAM буфера, ресурс 1400 TBW.

Источники
Team Group
TechPowerUp
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#ssd #твердотельные накопители #team group
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