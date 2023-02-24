Компания Team Group объявила о скором выходе твердотельного накопителя M.2 SSD с поддержкой PCI Express 5.0 — это модель T-FORCE CARDEA Z540 объёмом 2 ТБ, для которой заявлены максимальные скорости чтения и записи до 12 и 10 ГБ/с соответственно. Первые накопители ожидаются в продаже во втором квартале 2023 года.
реклама
Для охлаждения T-FORCE CARDEA Z540 оснащён запатентованным графеновым тепло распределителем толщиной менее 1 мм, по данным производителя, он быстро и равномерно рассеивает тепло, а при использовании вместе с радиатором материнской платы позволяет дополнительно снизить температуру на 3…5°C, по сравнению с ситуацией, когда используется только радиатор. Показатели зависят от конкретного решения, специалисты Team Group использовали для внутреннего тестирования материнские платы ASRock X670E Taichi, ASUS X670P и Gigabyte X670 AORUS PRO AX.
В числе других особенностей T-FORCE CARDEA Z540 компания перечисляет технологию контроля температуры со встроенным датчиком для регулирования производительности и предотвращения перегрева, наличие фирменного программного обеспечения для мониторинга, гарантию сроком 5 лет. В спецификациях стоит отметить информацию о наличии DRAM буфера, ресурс 1400 TBW.
- Источники
- Team Group
- TechPowerUp