С такими скоростями передачи данных больше шансов, что ваш SSD будет перегреваться, особенно при длительной нагрузке.

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В соответствии со своим названием твердотельный накопитель Aorus Gen 5 10000 рассчитан на передачу данных со скоростью 10 000 МБ/с. В тестах он может преодолеть этот рубеж. В видеоролике ютубера Cambotar вы увидите, что его образцу удалось достичь скорости последовательного чтения до 10 093 МБ/с и скорости последовательной записи до 10 229 МБ/с. Это лучше чем спецификации продукта в которых указаны максимальные скорости последовательного чтения и записи 10 000 МБ/с и 9 500 МБ/с соответственно. Если рассматривать эту статистику производительности в некоторой перспективе, высокопроизводительный твердотельный накопитель Gen 4 PCIe обычно достигает максимальной скорости передачи около 7000 МБ/с.

Затем ютубер тестирует новый твердотельный накопитель Aorus Gen 5 10000 в реальных практических приложениях, таких как загрузка компьютерных игр и операции копирования файлов в проводнике Windows. Накопитель демонстрирует некоторые явные преимущества на фоне конкурентов SSD Gen 4, но они не столь ярко выражены как у синтетики.

Gigabyte предлагает довольно громоздкое тепловое решение для твердотельного накопителя Aorus Gen 5 10000. На видео вы можете увидеть, как обращаются с M.2 Thermal Guard EXTREME. Этот дополнительный аксессуар представляет собой двухсекционный пассивный кулер с двумя тепловыми трубками и все они имеют наноуглеродное покрытие для эффективного рассеивания тепла. Надеемся, что вероятность дросселирования с этим приспособлением должна быть минимальной, и Cambotar не наблюдал ни одного во время сьемок видео. Некоторые производители SSD Gen 5 комплектуют накопители активными кулерами для борьбы с троттлингом.

Если вы не можете использовать пассивное решение M.2 Thermal Guard EXTREME из-за его габаритов, Gigabyte рекомендует жидкостное охлаждение для этого SSD, например Alphacool HDX Pro Water - M.2 NVMe 2280 SSD - MCX Version.

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Gigabyte заявляет, что для модели емкостью 2 ТБ указана цена в 340 долларов, также будет версия емкостью 1 ТБ с немного сниженной производительностью.