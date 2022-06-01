Несколько размеров и модели Music

Линейка умных часов Garmin для бега серии 200 не получала новинок с 2019 года, но теперь ожидание подошло к концу. Компания представила две модели под названиями Forerunner 255 и 955. Они обладают поддержкой многодиапазонного GPS и новыми беговыми опциями. Forerunner 955 получили сенсорный экран и зарядку от солнечной батареи.

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Forerunner 255 является более дешёвой моделью. Это лёгкие часы, которые по внешнему виду мало отличаются от предшествующих им Forerunner 245. Часы доступны в четырёх версиях: стандартные Forerunner 255, уменьшенные 255S, Forerunner 255 Music и Forerunner 255S Music.

Стандартные часы 255 получили размер 46 мм и вес 49 г, а 255S 41 мм и вес 32 г. Последние параметры относятся и к версиям Music. Часы обладают защитой от воды 5ATM и способны обходиться без зарядки 14 дней, а с применением GPS до 30 часов.

Часы поставляются с некоторыми функциональными новшествами, такими как поддержка триатлона и более точный многодиапазонный GPS. Виджет Race содержит информацию о подготовке к гонке, прогнозы результатов, прогноз погоды на день гонки и обратный отсчёт до её начала. Функция «Утренний отчёт» показывает краткую сводку погоды за день, рекомендации по ежедневным тренировкам и отчёт о сне в минувшую ночь.

Стоимость начинается с $350 за компактные Forerunner 255S и обычные 255. Варианты Music дороже на $50.

Были представлены и более дорогие часы Forerunner 955. У них экран 47 мм, постоянно включенный, полноцветный и сенсорный. Вес этих часов около 52 г. Есть версия этих часов на солнечной батарее. Они способны работать до 20 дней в режиме умных часов и 49 часов с GPS. Ещё здесь встроена платёжная система Garmin Pay.

Версия 955 Solar стоит $600, а стандартные Forerunner 955 обойдутся в $500, пишет Gizmochina.

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