Обладателям других часов этого производителя придётся подождать

Часы компании Garmin ориентированы на здоровье и фитнес, но до сих пор они не имели приложения для электрокардиограммы (ЭКГ). Теперь Garmin представила такое приложение, умеющее изучать сердечный ритм и искать мерцательную аритмию (AFib). Если что-то будет обнаружено, владелец часов узнает об этом и в некоторых странах сможет отправить результаты своему врачу.

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К сожалению, речь идёт о единственной модели часов Venu 2 Plus и только в США. Владельцам этих часов необходимо обновить прошивку и приложение Connect. Компания в будущем собирается расширить поддержку количества часов и стран, но в каждой стране придётся получать разрешение местного медицинского регулятора, что делается небыстро.

В данном случае было получено одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Как и в часах других производителей, полученные показатели не станут истиной в последней инстанции и окончательным вердиктом о состоянии здоровья сердца. Часы могут намекнуть, что следует проверить сердце на более точных медицинских приборах в больнице или поликлинике. Вице-президент Garmin Дэн Бартел говорит, что это приложение полезно для выявления мерцательной аритмии на ранних стадиях, когда её «трудно обнаружить» в клинике.

Делать ЭКГ умеют также часы Apple, Google (включая Fitbit), Samsung, Withings, пишет Engadget.

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