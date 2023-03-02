Представлена аппаратная статистика игрового сервиса за февраль

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В начале каждого месяца игровая платформа Steam публикует статистику аппаратного и программного обеспечения. В феврале карты Nvidia последнего поколения стали встречаться в компьютерах геймеров чаще. В январе RTX 4090 стала первым представителем нового поколения в таблице видеокарт, а теперь к ней добавились RTX 4070 Ti и RTX 4080. При этом наиболее популярными были карта 3060 и её версия для ноутбуков.

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RTX 4090 заняла 6-е место с ростом в 0,2%, а RTX 4070 Ti 8-я с результатом 0,18%. Основной прирост показали карты RTX 3000. RTX 3060 лидирует по росту, за ней её же мобильная версия, модель Ti на 5-м месте. RTX 3070, 3050 и 3070 Ti тоже неплохо проявили себя. RTX 2060 заняла 3-е место, продаваясь сейчас по достаточно умеренным ценам.

GTX 1650 осталась самой популярной картой в целом, в ноябре потеснив GTX 1060 с первого места. До сих пор не видно карт серии AMD Radeon 7000. У AMD лучшей является Radeon RX 6600 XT, но её доля увеличилась всего на 0,01%.

Показали рост процессоры Intel, пусть всего на 0,04%. Их доля сейчас 67,17% против 32,8% у AMD.

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Windows 11 в целом не добралась до 32,06%, но в Steam она выросла на 1,73% и здесь её доля 32,06%, пишет Techspot.