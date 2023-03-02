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OpenAI представила API для встраивания ChatGPT в приложения
Компания также выпустила API для инструмента транскрипции речи Whisper
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Компания OpenAI, создавшая ChatGPT и DALL-E 2, в четверг сделала объявление. Был представлен интерфейс прикладного программирования (API) для ChatGPT и модели транскрипции речи Whisper. Внесены изменения в условия обслуживания, добавлено хранение данных в течение 30 дней.

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Новый API ChatGPT будет применять ту же модель ИИ («gpt-3.5-turbo»), что и чат-бот. Это даст разработчикам возможность добавлять в свои приложения неизменённые или модифицированные версии ChatGPT. Snap My AI стал одним из первых примеров, как и новая функция виртуального репетитора онлайн-инструмента обучения Quizlet. API может работать и в не связанном с чатом программным обеспечении.

API ChatGPT стоит $0,002 за 1000 токенов (примерно 750 слов). Есть версия с выделенной ёмкостью для состоятельных разработчиков, которым нужно много токенов. Эти тарифы для разработчиков дополняют потребительский сервис ChatGPT Plus стоимостью $20 в месяц, запущенный в феврале.

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Компания заменит процесс предварительной проверки для разработчиков автоматизированной системой. OpenAI говорит, что «подавляющее большинство приложений были одобрены, поскольку мониторинг значительно улучшился», пишет Engadget.

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