Популярность генеративных систем искусственного интеллекта, яркой представительницей которых является ChatGPT, принесёт большую пользу для всех участников цепи поставок ускорителей вычислений, необходимых для работоспособности подобных продуктов, а наибольшую выгоду извлечёт NVIDIA, являющаяся одной из лидирующих компаний в данной области — именно так считают специалисты Trendforce, слова которых приводит ресурс Wccftech.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно подсчётам исследователей, в связи с бурным ростом ChatGPT и увеличением числа параметров обучения, всего за несколько лет количество GPU, необходимых для работоспособности системы, увеличится в полтора раза — если в 2020 году для этого требовалось около 20 000 ускорителей вычислений, то уже в 2023 может понадобиться 30 000 или даже больше.
При этом в качестве эталона для своих расчётов специалисты использовали ускоритель вычислений NVIDIA A100, который предлагается компанией в составе сервера DGX A100, характеризующегося уровнем производительности в пять петафлопс, и, по мнению источника, являющегося одним из лучших вариантов для обработки больших объёмов данных и ускорения ИИ-вычислений.
Ожидается, что бурное развитие ChatGPT и подобных систем весьма сыграет на руку NVIDIA и позволит компенсировать или даже повысить доходы на фоне падения спроса на графические адаптеры со стороны пользователей.
При этом глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) возлагает на ChatGPT большие надежды, отмечая, что появление данного продукта — это величайшее событие в мире ИИ-вычислений.