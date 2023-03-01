Компания является одним из лидеров в области ИИ-вычислений.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Популярность генеративных систем искусственного интеллекта, яркой представительницей которых является ChatGPT, принесёт большую пользу для всех участников цепи поставок ускорителей вычислений, необходимых для работоспособности подобных продуктов, а наибольшую выгоду извлечёт NVIDIA, являющаяся одной из лидирующих компаний в данной области — именно так считают специалисты Trendforce, слова которых приводит ресурс Wccftech.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно подсчётам исследователей, в связи с бурным ростом ChatGPT и увеличением числа параметров обучения, всего за несколько лет количество GPU, необходимых для работоспособности системы, увеличится в полтора раза — если в 2020 году для этого требовалось около 20 000 ускорителей вычислений, то уже в 2023 может понадобиться 30 000 или даже больше.

При этом в качестве эталона для своих расчётов специалисты использовали ускоритель вычислений NVIDIA A100, который предлагается компанией в составе сервера DGX A100, характеризующегося уровнем производительности в пять петафлопс, и, по мнению источника, являющегося одним из лучших вариантов для обработки больших объёмов данных и ускорения ИИ-вычислений.

Ожидается, что бурное развитие ChatGPT и подобных систем весьма сыграет на руку NVIDIA и позволит компенсировать или даже повысить доходы на фоне падения спроса на графические адаптеры со стороны пользователей.

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При этом глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) возлагает на ChatGPT большие надежды, отмечая, что появление данного продукта — это величайшее событие в мире ИИ-вычислений.